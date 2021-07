Paradoxa catalana i ordre a la Moncloa i a Ferraz, claus del nou govern Sánchez

1. LA PARADOXA CATALANA

2. MENYS INTRIGUES A LA MONCLOA

3. CESARISME I CONTROL DEL PARTIT

4. CALVIÑO O L'ECONOMIA DE L'ESTABLISHMENT

5. PLATS TRENCATS DEL MARROC

Es donava per fet que, després dels indults, amb la gestió dels fons europeus a l'horitzó i amb Pablo Iglesias fora d'òrbita,. L'objectiu? Enfortir-se dins i fora de l'executiu, guanyar lleialtats i enviar un missatge de. El president espanyol vol esgotar una legislatura marcada per lai el, que té al setembre una nova cita amb la reunió de la taula de diàleg.Hi havia dubtes sobre l', però al final no s'hi ha posat per poc, malgrat que. Segueixen nou ministres socialistes, alguns en noves responsabilitats, i n'entren set de nous. Els canvis afecteni el dia a dia de la Moncloa, però també el càrrec de portaveu, a la relació amb Catalunya o a ministeris de pes polític com Justícia o Exteriors. Dibuixen un executiu. Aquestes són les claus per entendre l'abast dels canvis:de la crisi de govern. A les travesses se l'havia situat degràcies a la seva bona capacitat de comunicar o fins i tot com a. Promoure'l hauria estat llegit com un compromís amb el diàleg a Catalunya, una de les prioritats del govern de Sánchez. Però Icetai és una de les cares de l'octubre català. Això l'ha penalitzat. Només sis mesos després d'arribar-hi, perd el ministeri de Política Territorial -un departament clau en la gestió de les relacions bilaterals- i va a, que no té pràcticament pes polític i només unes competències escasses. Només podrà lluir si fa prosperar la promesa llei de Llengües, que hauria de situar el català, l'euskera i el gallec en una posició de més reconeixement. L'arraconament d'Iceta a Madrid també pot accelerar un, ara cap de l'oposició, seria l'escollit.Càstig a Iceta però no al PSC, que tindrà un altre ministre al govern, cosa que no contemplava cap escenari. En aquest cas serà l'alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez , que el 2019 va guanyar per majoria absoluta, és una de les cares de la seva pedrera municipal i que el 2016 havia ajudat Núria Parlon a intentar liderar el partit. Serà ministra dei tindrà paper en la gestió de bona part dels fons europeus i la gestió de l'ampliació de l'aeroport del Prat , que caldrà veure fins a quin punt és compatible amb el seu compromís mediambiental. També és en clau catalana que cal llegir el canvi al ministeri de Justícia.va ser un dels redactors dels indults, però no n'era partidari. Això i el fracàs en l'intent de renovar el caducatl'ha penalitzat.La vicepresidenta primera,, i el cap de gabinet de Sánchez,, no es portaven bé i les tensions i intrigues eren constants. Cauen els dos.de Sánchez en la seva número dos a l'executiu havia anat minvant i Redondo, un consultor independent contractat pel president, seguiai explica que prefereix "parar". El poderós cap de gabinet va ser, a més, qui va ordir la jugada de la moció de censura a Múrcia per castigar al PP i acostar-se a Ciutadans. Va sortir malament i, de retruc, va provocar un avançament electoral a Madrid que ha deixat en estat vegetatiu el partit taronja i redueix el ventall d'aliances al PSOE.A canvi, puja a ministre de la Presidència, un altre redactor dels indults i molt proper a Sánchez. El cap de l'executiu li havia confiatcom ara treure Franco del Valle de los Caídos. La seva missió, ara amb més galons, serài impedir que hi hagi desajustaments amb Podem i en la gestió a les Corts, on el PSOE ha de negociar cada setmana. El relleu d'Iceta, afegint-hi el càrrec de portaveu, l'assumeix una desconeguda: l'alcaldessa de Puertollano, provinent d'una de les federacions menys afins a Sánchez i la seva política territorial. Serà eli haurà de fer un màster en política catalana. D'entrada, aquest juliol presidirà la reunió de la comissió Bilateral Estat-Generalitat amb assumptes d'infraestructures i econòmics damunt la taula. Ella, com Iceta, s'espera que siguin amb Sánchez a la taula de diàleg al setembre.Sánchez és un president sense motxilla. Va arribar a la direcció del PSOE de la mà dei altres personalitats de l'aparell i s'hi va acabar enfrontant fins a convertir-se en un outsider. Tenia pocs dirigents lleials i ara prescindeix d'alguns d'ells, com és el cas de. El cap de l'executiu no es vol casar amb ningú i intenta guanyar nous espais de complicitat al partit.Això explica la promoció d'alguns alcaldes o la tria del nou cap de gabinet. Es tracta d', que va serquan era secretari d'Organització del PSOE. López va ser un dirigent proper aperò després va fer el pas al rubalcabisme, va fer de portaveu al Senat i finalment es va refugiar al capdavant de Paradors després d'ocupar també ell la secretaria d'Organització del partit. La tria d'té molt a veure amb el congrés del PSOE a la tardor. Un cop derrotada Susana Díaz, el cap de l'executiu busca fer-se amb eli vol un govern sense individualitats que destaquin.La gestió delsés la gran prioritat del govern espanyol. Sánchez necessita diners, no haver de retallar l'escut social que ha bastit durant la pandèmia i. Dona més força a, la cara més liberal del govern del PSOE, i l'ascendeix a. No hi haurà canvi en l'orientació de les polítiques econòmiques i sí un, on governa la dreta. Concretar la reforma de, i fer-ho sense topades amb els socis de Podem, serà el gran repte.La ministra de Defensa,, i el de l'Interior,, apareixien com els més dubtosos. Però seguiran els dos a l'executiu espanyol. El titular d'Interior havia estat molt criticat per la gestió del seu departament, però la forma com ha resolt lal'ha salvat. És, per contra, el que ha perjudicat a Redondo i a, que va arribar avalada per un bon currículum però que no ha destacat políticament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor