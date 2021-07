Un cribratge massiu farà més de mil tests en colònies a Catalunya

Monitors vacunats

El dispositiu deamb tests d'antígens que fan des d'aquest dissabte iles conselleries de Drets Socials i Salut de la Generalitat a personal de l'oci infantil amb pernoctació -esplais i campaments- preveu ferHo ha dit elen declaracions als periodistes aquest dissabte des d'un dels centres en què s'ha habilitat aquest dispositiu.Tot i que ha destacat que el grau de positivitat entre monitors està en el 0,08%, ha advocat per impulsar noves mesures preventives per minimitzar contagis: "El sector de l'oci educatiu és un sector que està fent les coses amb rigor, amb serietat, i que és segur".S'han habilitat punts ai, segons dades de Serra, al llarg del matí d'aquest divendres es van fer la prova unes 75 persones al punt de la capital catalana, on no s'ha detectat cap positiu.Per la seva banda, la responsable dels programes interseccionals de l'en la infància i l'adolescència, Laia Asso, ha recordat que ja està oberta a Catalunya la vacunació per als joves de, una franja de la qual formen part la majoria de monitors d'activitats d'oci, i que la resposta està sent "molt bona".Ha defensat que, malgrat el repunt de contagis entre els joves registrat aquestes últimes setmanes a Catalunya, el sector de l'oci infantil està avalat per la "reposada extraordinària" de l'estiu passat, on va aconseguir aplicar mesures de seguretat davant la pandèmia i evitar contagis a través d'estratègies educatives imaginatives.

