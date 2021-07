Esplugues acull un concert sense mascareta de Miki Núñez

Concert particular el d'aquest passat divendres alde Finestrelles, ava actuar davant de 40 persones que prèviament havien guanyat un sorteig i totes elles eren dins d'unes bombolles per a dues persones que sentien les música del cantant de Terrassa mitjançant uns auriculars.Aquesta és la manera original que ha trobat aquest centre comercial per participar d'uni poder ballar, això sí, en una superfície molt limitada. Les bombolles eren transparents i es trobaven unes a distància de les altres.A les vuit del vespre va començar el, que pretenia portar a un escenari d'exclusivitat una experiència com la d'un concert musical. En total es van distribuir 20 entrades dobles en un format silence concert en què el públic ballava dins d'un espai de 3,6 metres de diàmetre i 2,2 d'alçada.Miki Núñez és un dels cantants més de moda en l'actualitat. Amb el seu darrer disc, Iceberg, ha esclatat com a artista pop i un dels seus temes més cèlebres, Me vale, ha sonat a totes les radiofórmules.

