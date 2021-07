L'empresa d'electrodomèstics Taurus suma el català al seu web i als seus manuals

L'ONG del català, la, ha comunicat que, l'empresa de petits electrodomèstics més important del país, ha sumat el català al seu lloc web i als manuals dels seus productes. La petició es va iniciar ara fa dos anys iA banda de ser una de les marques més conegudes del mercat, Taurus és la novena empresa amb volum de facturació de les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu, ja que té la seva seu a l'. La llei obliga a tenir els manuals en castellà i moltes empreses inclouen també llengües com l'anglès, el francès, l'italià o el portuguès, però, segons reconeix la mateixa Plataforma per la Llengua.A banda de Taurus, tambéincorporen la llengua pròpia del país en els manuals de centenars de productes i en les seves configuracions. Amb la campanya El Català és negoci, la Plataforma i lavolen incitar les empreses a què valorin el potencial econòmic del català per tal que siguin lingüísticament responsables.La Llei 22/2010 del Codi de Consum de Catalunya, en el seu article 128-1, recull els drets lingüístics que cal complir i a quines sancions s'exposen les empreses que no els respectin.a les instruccions, embalatges i manuals de productes distribuïts a Catalunya.

