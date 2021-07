Colpida per aquesta notícia. El meu sentit condol a les famílies per aquestes pèrdues.

Gràcies als cossos d'emergència i persones que van fer tot el que estava a les seves mans https://t.co/BbbJaklEZv — Raquel Sánchez (@raquelsjimenez) July 9, 2021

Un home de 70 anys i un altre de 71 van morir aquest passat dijous a la, a causa d'un ofegament. Els socorristes i els banyistes no van poder evitar el decés. Tots dos van ser traslladats alsen estat greu. La notícia de la defunció la va donar l'alcaldessa de Gavà en un comunicat.Els fets es van produir a les dotze del migdia en aquesta localitat del Baix Llobregat. Els socorristes van dur a terme. Per ara, es desconeixen les causes de l'ofegament.

