Detenen un home a Sabadell per un presumpte delicte d'homicidi

Elshan detingut aquesta matinada de divendres a dissabtei veí de Sabadell, com a presumpte autor d'un delicte d'. Els fets han succeït al voltant de les 2.40 hores d'aquesta matinada, quan s'ha avisat els Mossos que hi havia una baralla a l'interior d'un domicili deEn arribar al lloc, els agents han localitzat el cadàver d'una persona, amb, i han detingut un home que estava a la casa com a presumpte autor de l'homicidi. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació per esbrinar les circumstàncies de la mort. El cas està sota secret de les actuacions.

