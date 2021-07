Ciutadans ja escolta el silenci de Rivera

Donar moral a la tropa

"Ho escolten? És el".va concloure la seva intervenció en el debat de candidats a les eleccions espanyoles d'abril del 2019 parlant del "silenci" que, segons ell, tothom escoltava, el "silenci que ens va gelar la sang quan els separatistes van voler trencar el nostre país, el silenci còmplice de...". Aquest dissabte,ha celebrat els seusamb unes perspectives més que fosques i amb la voluntat d'aixecar els ànims entre els seus, com ha fet Inés Arrimadas . El partit ha convocat un acte a l'auditori del MACBA, potser per vincular el que li quedi de futur a una imatge de modernitat i avantguarda. Però es pot ben dir que els dirigents i militants taronja ja escolten el silenci de Rivera, que ha defugit assistir a l'encontre.La gravetat de laque travessa el partit, però, no es percep entre els assistents a l'acte del. Juan S., militant des de fa més de deu anys i regidor d'un municipi petit, expressa el sentir de molts taronja: "Vaig entrar a Ciutadans quan teníemal Parlament i crec que som més necessaris que mai". Desmoralitzat? "No gens, si de cas, decebut per algunes persones que hi eren i se n'han anat i ho han fet d'alguna manera". Ho diu per Rivera? "No -diu Juan-, crec que Rivera és responsable d'alguns dels errors que ens han dut fins aquí. Però ell ha fet una cosa que pocs han fet, que és plegar. Això sí, l'actitud de Rivera em produeix".Per molts militants, molts dels problemes que travessa el partit tenen una ma negra., jove afiliat, és un politòleg que viu a Frankfurt, on estudia Relacions Internacionals i està vinculat al moviment. Simó explica que "hi ha una campanya d'assetjament i enderrocament per part del". Però Simó es mostra convençut que "el partit és més necessari que mai perquè cal un". En canvi, no vol opinar sobre la figura de Rivera: "Estic molt desconnectat d'aquest tema", afirma.Hi eren representants del teixit associatiu de l'espanyolisme, com l', l', Asociación por una Escuela Bilingüe, D'Espanya i Catalans, o la Plataforma de Policies Locals Represaliats pel Nacionalisme. Noms que formen tot un univers molt característic i que han estat part del coixí del creixement que va tenir el partit entre els sectors més espanyolistes.Entre el públic s'han pogut veure alguns antics companys de viatge, avui allunyats del partit, com, o militants crítics que resten dins de la formació, en combat desigual amb un aparell que controla amb mà de ferro el que queda de els estructures del partit. És el cas de l'exdiputat, avui portaveu de Renovadors, el grup organitzat que reclama. Espinosa explica aque "estic aquí perquè estic convençut que el partit té sentit. Tots els partits travessen crisis serioses. A nosaltres aquesta crisi, que és greu, ens ha agafat encara en un moment de poca consolidació territorial però si es prenen les decisions adequades, hi ha terreny per celebrar els 25 anys".Tot l'acte s'ha organitzat amb l'objectiu d'aixecar laa les bases i simpatitzants. Carlos carrizosa ha conduït una taula rodona amb. Ha estat aquest qui ha generat més escalf entre el públic a l'explicar el que, segons ell, ha assolit Ciutadans. Ha recorregut a l'esport de risc per explicar el moment que viu el partit: "Vam voler pujar. I ens vam quedar a 200 metres. Hem hagut de baixar. Però que ningú ho dubti: pujarem a l'Everest".Jordi Cañas ha enarborat el seu paper com a "pota negra" de Ciutadans: "Sense Ciutadans, el 2017 elhagués triomfat". "Hem d'estar orgullosos del que hem fet", ha dit i repetit l'eurodiputat. Al seu costat, el portaveu al Congrés, Edmundo Val, ha pres la paraula per recordar el rebuig del partit als: "No en el nostre nom!", ha asseverat l'exadvocat de l'Estat, que en les eleccions a Madrid no va aconseguir evitar la desaparició de la formació a la Comunitat.Carlos Carrizosa ha intervingut per donar ànims a l'auditori, assegurant que el partit "ha canviat ladel 2006 al 2021", destacant que "hem destapat l'opressió que existeix a Catalunya contra l'idioma comú" i que ara "a les escoles, quan els professors suggereixen als pares que parlin català, ja hi ha pares que aixequen el dit i diuen: perdoni, també parlem". Carrizosa ha dit que "ens podem haver equivocat, però no hem mentit, no hem traït i no hem robat, com han fet la resta dels partits", aixecant el primer aplaudiment del dia."Ningú podia imaginar el 2006 que faríem el que hem fet. Som el 2021 i d'aquí a quinze anys celebrarem el 30è aniversari. I veuremdesprés d'haver governat Espanya", ha clamat Carrizosa contra els sondejos i tots els pronòstics. "Tenim els valors, la marca i el lideratge -ha dit-. El futur és nostre". Molts d'entre el centenar de persones que hi eren també s'ho creien.

