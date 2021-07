Arrimadas assegura que Cs és aire fresc enmig de «la pesta del nacionalisme»

La líder deInés Arrimadas, ha assegurat que el seu partit "va suposarenmig de". Arrimadas ha intervingut en l'acte de celebració dels quinze anys d'existència del partit, que ha tingut lloc aquest dissabte a l'auditori del, just quan la formaciótravessa el seu pitjor moment.Sobre la remodelació del govern espanyol, ha afirmat que "el que hauria de canviar és el president". Arrimadas s'ha referit a la figura de-nou portaveu de l'executiu de- dient que "és el primer que va parlar d', és el primer a qui se li escapa la veritat". Arrimadas ha assenyalat que el socialista català defensa "recuperar els aspectes de l'rebutjats peli això significaria que els colpistes podrien controlar els jutges quan tornin a fer un cop d'estat". Ha assegurat que Iceta "o no té principis o és un".Arrimadas ha afirmat que Ciutadans "ha trencat l'espiral del silenci" dels qui se sentien exclosos de la societat catalana. Ha tret pit de les "conquestes" del partit, com "al Parlament o fer fora el PSOE de la Junta d'Andalusia", i alhora "ha consolidat un espai liberal a Espanya, partidari de rebaixar impostos i defensar els drets del col·lectiu LGTBI". Ha posat en el mateix pla "la defensa dels drets LGTBI i el rebuig als indults".ha tingut un record per al seu antecessor,, per qui ha demanat un aplaudiment, ha fet, com la resta dels qui han intervingut, una crida a elevar l'autoestima dels afiliats i els quadres de la formació. "Hem aconseguit creara Catalunya", ha dit. Ha acusat el nacionalisme de "no estar sol, sinó que té l'ajuda del bipartidisme".La dirigent unionista ha atacat el president espanyol: "El pitjor que ha fet Pedro Sánchez és haver donat la raó a l'independentisme" i ha escomès contra la taula de, que ha titllat de. "Qui representa elsen aquesta taula?", s'ha preguntat."Va, nois, endavant!", ha exclamat Arrimadas, que ha demanat als seus que no baixin les banderes. "Defensem els mateixos valors que en el 2006, però tenim molta més força, més experiència i més aliats", ha afirmat la presidenta d'un Ciutadans que és conscient d'estar en les hores més baixes.

