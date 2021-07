Junqueras recorre al Constitucional les fiances del Tribunal de Comptes

i la resta d'encausats d'ERC han presentat un. Els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas han presentat recursos contra les fiances imposades.Els republicans subratllen les "irregularitats" del procediment i plantegen la "inconstitucionalitat" de les fiances que se'ls exigeixen per "falta de control judicial", segons informa el partit. Això fa, afegeix la formació, que no es puguin defensar en un procediment contradictori abans que es resolgui sobre la seva pretesa culpabilitat. "A la pràctica, la pena els és imposada abans del judici".Cal recordar que en virtut de la liquidació emesa per aquest òrgan el 30 de juny, els encausatso bé se'ls embargaran els béns.En el recurs es demana al Tribunal de Comptes que plantegi una qüestió d'inconstitucionalitat contra els articles 47 i 48 de la Llei que regula el mateix organisme, que són els que obliguen els afectats a abonar les esmentades fiances milionàries.Segons el recurs, aquest procediment dels articles 47 i 48 suposa unai és contrari a l'article 24 de la Constitució, motiu pel qual es demana que siguin declarats nuls.El text també al·lega la "situació d'indefensió" en què es troben els encausats, atès que no hi ha judici on es puguin defensar, i afirma que la causa "atempta contra la presumpció d'innocència". Dos extrems que van "en contra de la Constitució espanyola" i de la "Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea".Entre les causes d'indefensió, el recurs també destaca l'arbitrarietat amb què el Tribunal de Cuentas defineix l'abast de les despeses que considera il·legítimes. A parer del recurs, no hi ha cap criteri objectiu. En aquest sentit, el text destaca que, en qualsevol cas, totes les despeses es van produir en el marc de les competències pròpies de la Generalitat en matèria d'acció exterior, "cosa que ha avalat el mateix Tribunal Constitucional"., com ara "la caducitat" del procediment -per superar el termini màxim de tres mesos determinat per la llei-, la "duplicitat" de causes per la via comptable i la via penal -situació que, segons subratlla ERC, afecta concretament l'exconseller Raül Romeva i l'exsecretari general d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors, Aleix Villatoro-, o la "vulneració de la immunitat europarlamentària" en el cas de l'eurodiputat Jordi Solé.

