Ladeldeha queda suspesa per odre judicial. El jutjat contenciós-administratiu, que porta el cas, ha resolt favorablement sobre les mesures cautelars demanades pel col·lectiu, el grup ciutadà que reclama reinterpretar el monòlit.Just aquest dijous elexigia celeritat en la resolució per tal de poder reactivar els treballs previs per desmantellar el polèmic monument, una actuació que la jutgessa va paralitzar fins resoldre les mesures cautelars, que finalment ha estimat, segons el TSJC. Des del Corembe s'aplaudeix la notícia, si bé l'encaixen amb prudència. "És un triomf al sentit comú i a fer les coses ben fetes", ha manifestat a l'ACN el seu portaveu,Otero qualifica de "molt bona notícia" la resolució de la magistrada que impedeix reprendre els treballs previs per a la retirada del monument. A la vegada, en fa una lectura prudent. "Les resolucions poden ser temporals i després es poden emetre en sentit contrari, prudència fins que no són definitives", afegeix Otero.El portaveu del col·lectiu també ha aprofitat per llançar un retret a l'Ajuntament de Tortosa, que va presentar recurs a les mesures cautelars. "Sentim una decepció vers el nostre propi ajuntament, al qual sempre li hem tingut les mans obertes per treballar conjuntament en la reinterpretació del monument", conclou.Fa poc més d'una setmana el jutjat contenciós-administratiu ordenava paralitzar els treballs previs per retirar el monument del riu Ebre, a petició del col·lectiu Corembe. El grup ciutadà havia recorregut davant la mateixa instància la llicència d'obres municipal.Però, arran de les declaracions de la, anunciant un possible avançament de les obres, l'entitat va reclamar mesures cautelaríssimes. La presència de màquines treballant a la riba del riu també van posar en alerta el Corembe.Així, el col·lectiu va decidir tornar a traslladar a la jutgessa la necessitat d'aplicar noves mesures -en aquest cas mesures cautelaríssimes. És a dir, aturar qualsevol actuació fins que no acabés de decidir sobre les mesures cautelars sol·licitades anteriorment.Corembe al·lega que la retirada del monument produiria uns efectes irreversibles si després el jutjat els dona la raó, i a més, la suspensió no perjudica ningú perquè no hi ha raons d'especial urgència per acabar les obres. També considera que la llicència d'obres s'ha donat a un òrgan incompetent, el(CIRE), que pertany a la Conselleria de Justícia. Tampoc s'haurien complert les condicions que estableix la(CHE) ni s'ha modificat el, que obliga a descatalogar el monument del catàleg de conjunts urbans de caràcter històric i artístic. Esta descatalogació va ser impugnada davant deli encara està pendent de sentència.es va oposar a la suspensió de la llicència d'obres i assegura que és possible restituir el monument en cas que la justícia acabe donant la raó a Corembe, perquè les peces seran conservades. A més, recorda que l'autorització de la CHE és per sis mesos, i si s'ajornen les obres, caducarà aquest permís.Per la seva banda, la Generalitat recorda que la retirada del monument es fa complint la. A més, diu que la suspensió suposaria un retard d'un any, ja que la retirada s'ha de fer al juliol o l'agost, quan el cabal del riu és menor. També considera que es causarien perjudicis econòmics per la retirada de la maquinària, les possibles indemnitzacions a les empreses contractades i la nova formació tècnica als presos que faran les obres. Per últim, el Govern al·lega que el monument no té gens d’interès cultural que mereixi una especial protecció.La magistrada dona la raó a Corembe, en considerar que la sentència pendent del TSJC sobre la descatalogació del monument fa que esta no estigui 100% confirmada i per tant es podria revertir la decisió. Si el monument no està descatalogat correctament per una modificació puntual del POUM, no es pot retirar. A més a més, considera almenys difícil la restitució del monument un cop retirat, ja que s'han de tallar les diverses peces metàl·liques i suposaria un cost important per la complexitat de les obres. De la caducitat del permís de la CHE, la jutgessa diu que es pot demanar una pròrroga o demanar-lo de nou. Els costos que al·lega la Generalitat per l'ajornament diu la jutgessa que serien inferiors als de la possible restitució.Just aquest dijous la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, demanava "celeritat" a la titular del jutjat. Ciuró va rebre un manifest subscrit per més de 40 entitats memorialistes en què insten a desmantellar el monument, inaugurat el 1966 pel mateix dictador Francisco Franco.Lalamenta la resolució judicial que paralitza provisionalment l'execució del permís d'obres atorgat per l'Ajuntament de Tortosa: "Una vegada més lamentem tots els entrebancs que ens hem anat trobant; entrebancs fins ara polítics, i ara judicials".A través d'un comunicat demanen a l'equip de govern que no s'"inhibeixi" de la situació i que adopti una "actitud proactiva" a favor de la dignitat democràtica. També li reclama que "porti a terme tots els recursos legals al seu abast contra aquesta mesura cautelar per tal que es pugui complir la Llei de memòria històrica".A la vegada, demana a la resta de regidors que mantinguin "el seu compromís" i "actitud ferma" per a la retirada del monument. "I que Tortosa s'alliberi d'aquesta exaltació pública d’un règim dictatorial feixista", afegeix el text. També confia que el jutjat administratiu resolgui amb urgència els recursos."Volem manifestar el nostre convenciment que aquestes maniobres dilatòries per mantenir el monument en peu no aconseguiran el seu objectiu i serà definitivament desmantellat; portem molts anys de lluita i no defallirem fins que la retirada del monument franquista més gran de Catalunya sigui efectiva", conclou.

