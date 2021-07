Nova protesta contra les agressions LGTBIfòbiques a Barcelona

Un centenar de persones s'ha concentrat aquest divendres a la tarda per expressar el seu, després de laa La Corunya la setmana passada, per la qual han ingressat en presó provisional tres joves La concentració, convocada per l'i el districte de Gràcia, ha acabat amb un minut de silenci. Els assistents portaven banderes de l'arc de Sant Martí i cartells amb missatges com "No pararem fins a curar la teva homofòbia" o "Stop homofòbia".En les darreres setmanes s'ha produït una onada d'agressions per raó d'orientació sexual o identitat de gènere. La més recent ha tingut lloc a Barcelona aquest divendres, quan un home ha atacat tres joves per motius homòfobs al barri de la Zona Franca

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor