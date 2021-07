L'aposta d'Argimon per frenar la cinquena onada

Altres notícies que et poden interessar

Davant el repunt de contagis de coronavirus, el conseller de Salut,, ha assegurat que. "Tenim les mans que tenim", ha afirmat, perquè el personal sanitari està centrat en la vacunació i les visites dels casos simptomàtics.El dia en què s'ha assolit el rècord de contagis, amb 8.000 casos, el conseller ha insistit quenocturn, una mesura que no voldria que s'apliqués "si no és estrictament necessari".Argimon ha explicat que "l'explosió de casos no es deu a un macroconcert" sinó a "interaccions" del dia a dia sense els elements de precaució i protecció, en declaracions en una visita a la Seu d'Urgell per reunir-se amb el ministre de Salut d'Andorra, Joan Martínez Benazet, i l'alcalde de la capital alturgellenca, Jordi Fàbrega.Per millorar la situació, Argimon ha demanat a la població que respecti les mesures, que els casos positius respectin els aïllaments i que els contactes estrets compleixin les quarantenes. A més,, ja que, ha detallat, el que s'ha observat és que la majoria d'infectats de la cinquena onada de la Covid-19 són els no vacunats.

