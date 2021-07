Absolen els 13 estudiants de «La pública a judici»

⚠️ÚLTIMA HORA⚠️ ABSOLTES les companyes del segon judici de la @PublicaJudici.



Una victòria l'absolució, però seguirem lluitant per garantir una universitat catalana pública, gratuïta i de qualitat!



Enhorabona a totes les encausades!#PúblicaAJudici — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) July 9, 2021

, a qui la fiscalia demanava una pena de 8 anys de presó per disturbis en una manifestació organitzada pelcontra la pujada de les taxes universitàries el 2017, en què es va calar foc a un contenidor i es va trencar el vidre d'una sucursal bancària., però ha assegurat que continuarà "lluitant per garantir una universitat catalana pública, gratuïta i de qualitat".La sentència determina queperquè els va imputar "de forma indiscriminada i imprecisa els aldarulls". Aquesta "indefensió" obliga a absoldre'ls, consideren els magistrats, que atenen així el que demanava la defensa.En concret,. A més, segons conclou la sentència, no ha quedat acreditat que els encausats fossin els autors dels aldarulls.Durant el judiciper identificar possibles autors de delictes, i els encausats van denunciar que la policia els havia fet seguiments per motius ideològics.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor