Manuel Reventós, un noucentista entre les runes

"Un home que es pensa ser el tipus corrent o promig de la nostra". Així es defineix(1888-1942) en les primeres pàgines del seu Diari de guerra, un testimoni colpidor de com va viure laun exponent de les classes benestants catalanistes i liberals. L'Avenç ofereix ara la possibilitat de conèixer dos materials inèdits d'aquest autor, el dietari i Barcelona viscuda, un passeig per la ciutat amb elements de records personals. Pare de l'històric líder socialista, ha estat la seva família qui va decidir publicar el material, tot i la seva cruesa.Manuel Reventós era un producte de la Catalunya del primer terç de segle, forjada pel Noucentisme i l'obra de la. Amb formació jurídica i econòmica, va obtenir per oposició plaça d'oficial lletrat a la Diputació de Barcelona el 1912, i després va estar vinculat a diverses institucions públiques, com l'Escola d'Administració Pública creada per Prat de la Riba. Era un més d'una generació brillant, junt amb noms comLiberal i catalanista, no va anar a la, el partit conservador de. Va estar a prop de diversos grups del republicanisme i va militar a la "centrista" Acció Catalana, a la qual seria fidel fins a la guerra. Però home moderat i d'ordre, veu del tot trasbalsat el seu món quan l'esclat de lacondueix a una revolució social a Catalunya.El diari impacta. Reventós veurà com molts dels seus veïns del carrer d'Anglí fugen espaordits, i com d'altres segueixen les informacions sobre el conflicte, amb un sentiment creixent de simpatia pel, que ell mai compartirà. Les seves conviccionsmai trontollen i intueix molt bé el que suposarà la victòria facciosa. Però això no li estalvia un judici severíssim contra els, als quals mostra com a "inútils" i "irresponsables" per haver-se lliurat a laEs refereix molt durament a Lluís Companys, a qui es coneixia com a Pajarito -l'esmenta així en diversos idiomes-, i no amaga el seu menyspreu per ell, com també per, a qui titlla de "míser" i li retreu el. No perdona a la Generalitat no haver estat més enèrgica per preservar l'ordre intern i evitar els crims dels incontrolats.Dels dirigents republicans, a qui tracta millor és potser a, com es veu en la contraposició que fa del seu dicurs amb motiu del primer aniversari de la guerra amb el que pronuncia el general. El seu liberalisme resisteix malgrat tot: "Si no fos que a l'altra banda hi ha els infectes militars, sense altra correcció o salsa que una nècia traducció de l'italià... Seria qüestió de desitjar que guanyin... però, no! És impossible".Reventós, a banda de, mostra una vena irònica al llarg de tot el dietari, sovint fregant la mordacitat. No es fa il·lusions sobre el que vindrà i denota bones intuïcions, com quan comenta el paper de les democràcies europees davant: "El desig de pau es concentra en les converses Chamberlain-Daladier. Quin desencant immens en pervindrà demà!".A mesura que s'acosta la-el diari conclou el 3 de gener del 1939-, els comentaris es van fent més tenebrosos i amarats de tristor. Com quan explica que ja no funcionen ni els serveis funeraris: "Ara el croque-mort (enterramorts) demana mig quilo de sabó o de sucre per enterrar els morts. Simplement fastigós, infamant".

