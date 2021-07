Condemnat a pagar 5.413 euros un dels autors de l'atac a Catalunya Ràdio

Manifestació violenta davant de Catalunya Ràdio. Han trencat vidres i no es pot sortir de l’emissora #DefensemCatRàdio pic.twitter.com/nkTWuKRJP4 — Saül Gordillo (@saulgordillo) October 27, 2017

El jutjat penal número 22 de Barcelona ha condemnat a pagarel vespre del 27 d'octubre del 2017.El jutge li imposa una pena de sis mesos de sanció amb una quota diària de 6 euros com a responsable d'un delicte de danys causats a la porta de l'emissora, que també haurà de sufragar. La sentència recull quei va fer-hi cops amb un casc.L'autor dels fets, segons recull la resolució, es reconeix a les imatges, però considera que a la porta a la qual li va donar un cop de peu no era l'automàtica que dona accés a l'entrada de l'edifici, sinó una d'obertura manual. Es va defensar argumentant que eren "moments de tensió i que es va ofuscar" però que no volia fer mal.i amb "intenció" i una "evident" actitud de fer mal.i que es dirigia a la plaça Espanya de Barcelona el dia de la declaració d'independència. L'atac va impedir als treballadors de l'emissora poder sortir de les instal·lacions.

