L'avís de Salvador Macip, contagiat de Covid tot i estar vacunat

-Un test ràpid negatiu no és garantia de res.

-El virus està circulant molt entre nens.

-No tots els nens son assimptomàtics.

-Aquest virus és molt contagiós, amb Rt altes (a casa: 1 nen>2 adults, i potser altres nens).

-La vacuna no evita que t'infectis. 9/12 — Salvador Macip (@macips01) July 9, 2021

Toc d'atenció de l'investigador. El científic català, resident al Regne Unit, ha explicat queamb AstraZeneca. A Catalunya es calcula que prop d'un 1% dels vacunats s'encomana de la Covid-19.El contagi té origen familiar. El seu fill va manifestar símptomes i, i una PCR, però mentre esperaven el resultat la resta de la família es va contagiar.Macip ha fet servir l'exemple per alertar queperquè a vegades donen. "La idea de fer-se un test ràpid i, si surt negatiu, actuar com si ja no hi hagués pandèmia és absurda".En aquest sentit, s'ha referit als festivals, en què es realitzen tests d'antígens als assistents per autoritzar-los l'entrada. "Només que se t'escapin uns quants positius, cosa que passarà segur, pots tenir un brot molt ràpid", ha alertat.

