El Govern recorre la suspensió judicial de les obres per retirar el monument franquista de Tortosa

El Departament deinterposarà un recurs d'apel·lació davant del(TSJC) "per evitar més retards" en la retirada del monument de la Batalla de l'Ebre de. Justícia presentarà aquest recurs després que els serveis jurídics hagin analitzat la interlocutòria del jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona, en què estima les mesures cautelars demanades pel col·lectiu, que aposta per la "reinterpretació" del monòlit.Precisament aquest dijousvan lliurar a la consellera de Justícia,, un manifest a favor del desmantellament i la retirada del monument feixista de Tortosa per preservar la memòria democràtica, segons recorden fonts del departament.L'alcaldessa de Tortosa,, ha volgut remarcat que la resolució judicial no entra "en cap cas s'està entrant en l'atorgament de la llicència, que és el que competeix i corresponia a l'Ajuntament de Tortosa". Roigé recorda que la propietat no és del consistori, sinó de l'Estat, qui autoritza laper executar el desmuntatge., afegeix. A partir d'aquí, l'alcaldessa reitera que les mesures cautelars suspenen l'execució d'aquesta llicència i que, per tant, correspon a la Generalitat, que és qui té adjudicades les obres per poder procedir al desmuntatge del monòlit.

