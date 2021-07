Altres notícies que et poden interessar

Laha permès que els grups més vulnerables no estiguin patint tant l'actual onada com ho fan els. Per això, malgrat haveri pràcticament el de la segona pel que fa a contagis, la situació delsés molt millor. El fet que el jovent tingui menys opcions de patir patologies greus a causa de la Covid, però, no implica que n'estiguin del tot salvats. Ben al contrari,durant l'última setmana, cosa que ha contribuït a trencar la dinàmica de millora i a incrementar de nou el nombre de llits ocupats.Es tracta de lade la que es té registre, per bé que no hi ha informació disponible pel que fa a ingressats d'abans del maig del 2020 i que les dades obertes del Departament de Salut només computen els ingressats en hospitals públics i concertats -una part dels casos greus s'han derivat excepcionalment als centres privats-. Des de fa pocs dies, es poden analitzar elsper grups d'edat de 10 anys, cosa que permet observar quina està sent l'afectació entre les franges més i menys vacunades.En el grup dels menors de 40 anys -ara amb menys d'un 5% amb pauta completa-, el rècord d'hospitalitzacions havia tingut lloc fins ara la setmana del 28 d'octubre al 3 de juliol, en els pitjors moments de la segona onada, quan es van ingressar 173 joves a causa de la Covid, una xifra que l'última setmana ha estat un 10% superior i segueix augmentant. Igualment,els darrers set dies, encara sis crítics joves menys que en la pitjor setmana de la tardor però en ascens accentuat.Si s'aixeca el focus i s'analitzen les dades del darrer mes, fins a 431 menors de 40 anys han estat ingressats per la Covid, dels quals. Fins i tot 13 d'aquests darrers han acabat a l'UCI, així com 40 més d'entre 30 a 39 anys. Com s'observa al gràfic inferior, la major quantitat de contagis es detecten en joves d'entre 20 a 29 anys, peròi, pel que fa a l'UCI, el pic de crítics és ampli, dels 40 als 69 anys. Les morts, però, segueixen sent molt majoritàriament de persones de 70 anys o més.Pel que fa a les diferències en l'impacte per sexes, el nombre de contagis detectats és similar entre dones i homes, amb escassament un 9,1% més positius ells. En canvi, la diferència en ingressats és molt superior,, i en les entrades a les UCI ells han més que duplicat les dones, amb 180 nous hospitalitzats crítics per 80 noves hospitalitzades crítiques. Tot i això, han acabat morint dues dones més que homes.Els nous ingressats es reparteixen de forma desigual arreu del país, més i tot del que seria proporcional pel nivell de població. Alhi viu un 29,7% dels catalans i, en canvi, hi han tingut lloc el darrer mes 572 nous hospitalitzats per Covid,, així com 149 de menors de 40 anys, el 34,6% del total. Per darrere, lluny, les comarques amb més nous ingressats són el(176), el(131) i el(124), mentre que n'hi ha sis on no s'ha hagut d'hospitalitzar ningú, com es pot comprovar al mapa següent.Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca, es desplega el seu nom i tota la informació sobre l'impacte de la pandèmia durant l'últim mes, així com el nombre d'ingressats generals i a UCI per franges d'edat. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.No és cap novetat que infectats joves acabin a l'hospital, això és un fet que ha tingut lloc durant tota la pandèmia. Des de maig passat,-en aquest cas, sobretot joves amb altres patologies-. El perfil dels hospitalitzats, però, s'ha rejovenit força les darreres setmanes, precisament per la vacunació de les generacions més grans i vulnerables, les quals, quan s'infecten, pateixen ara conseqüències menys greus.El següent gràfic mostra la totalitat d'afectacions per grups d'edat i s'hi pot observar com la majoria de contagis s'han donat de forma força equilibrada en les franges d'entre 10 i 59 anys, mentre que els hospitalitzats tenien sobretot entre 50 anys en amunt. A les UCI, en canvi, la mitjana d'edat era més baixa i pocs infectats de 80 anys i més hi acabaven, a causa de les poques opcions de sortir-ne els més vulnerables. La immensa majoria de les morts, de fet, s'han produït enLa ràtio de persones que pateixen patologies greus és molt més elevada a mesura que passen els anys. Només un 1,3% de catalans d'entre 20 i 29 anys a qui s'ha detectat Covid ha estat hospitalitzat, així com un 3,2% dels d'entre 30 i 39 anys, un percentatge que puja fins al 43,9% en els infectats de 80 anys o més. Les opcions d'acabar a l'UCI no superen l'1% fins a partir dels 50 anys i, en el cas de les morts, des dels 60 anys, superant el 20% a partir dels 80. Tot això, és clar, en global fins ara i a l'espera que-amb la Delta hi ha dubtes- provoqui patologies més greus i augmenti aquestes ràtios.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor