Junts reclama unitat d'acció a Madrid: «Per separat, els resultats han estat insignificants»

El secretari general de, ha reclamat unitat d'acció a les forces independentistes amb representació alper "obtenir com a país tot allò que en aquests últims anys no hem obtingut". Considera que el treball en conjunt per posar en valor "la clau d'una majoria", la que li manca a l'executiu dea la cambra baixa, permetria incidir en inversions i competències en tràmits com els pressupostos. Dimecres, Albert Batet, cap de files de Junts al"Per separat, els resultats que hem obtingut malgrat l'estabilitat que han donat alguns partits al govern espanyol", ha apuntat. Sànchez també ha reclamat a l'Estat que accepti la "immunitat que el" va donar als eurodiputats a l'exili per poder "retornar al seu país".En una atenció als mitjans després de reunir-se amb els representants de Junts a les, el secretari general del partit s'ha compromès amb la retirada del monument franquista de Tortosa. "Tard o d'hora aquest monument serà retirat, i tard o d'hora es podrà recuperar l'espai sense el permanent record i l'ofensa del què representa", ha apuntat el dirigent independentista.Sànchez ha recordat que la retirada del monòlit feixista era un compromís que va adquirir el Govern en l'anterior legislatura i que es manté inalterable. El secretari general de Junts defensa. "La història no es pot oblidar, el que cal esborrar és la mala memòria que alguns han volgut perpetuar", ha afirmat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor