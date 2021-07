Mas presenta un recurs contra la fiança del Tribunal de Comptes

L'expresident de la Generalitat,, ha presentat uncontra la fiança de gairebé tres milions d'euros que li reclama elper l'acció exterior del Govern del 2011 al 2017, segons ha avançat Catalunya Ràdio. En total, l'òrgan fiscalitzador demana 5,4 milions d'euros a 34 càrrecs i excàrrecs de l'executiu català El text presentat pel seu advocat,, argumenta que no s'ha garantit el dret a defensa de l'expresident de la Generalitat i, concretament, que s'ha vulnerat. Segons l'escrit, s'ha de donar al presumpte responsable l'oportunitat de personar-se a les actuacions i formular. Per tant, conclou que s'ha generat una situacióEl recurs afegeix que la "sobre les infraccions comptables que s'imputen a Mas genera una "indefensió" a l'expresident de la Generalitat, mentre que també subratlla el fet que no existeixi una documentació que doni suport a les acusacions que exerceix el Tribunal de Comptes.L'advocat denuncia que es vincula Mas amb actuacions que, de manera evident,que va exercir de president de la Generalitat. A més, també subratlla que no s'expressa per quin motiu se li atribueix la condició de presumpte responsable comptable i, en relació amb determinades partides, ni es trasllada laque se li podria exigir.Per tots aquests arguments, l'expresident demana que seper pagar la fiança fins que es resolgui el contingut del recurs presentat. L'expresident Carles Puigdemont també ha recorregut al mateix Tribunal de Comptes la fiança que li reclama, en aquest cas, de prop de dos milions d'euros.

