El Molino formarà part dels nous equipaments de l'artèria cultural de la zona del Paral·lel. En aquest pla hi integren, que vol conjugar l’exhibició amb l’articulació sectorial i potenciarà nous vincles entre cultura, educació i experimentació.El completaran projectes com l’Arnau Itinerant, que desenvolupa un pla cultural comunitari entre els tres barris a tocar del Paral·lel, o el paper de grans equipaments privats com el Condal, el nou Teatre Apolo o el Victòria.La nova etapa del Molino serà un pas més en la creació d’equipaments híbrids i transdisciplinaris que haurà d'incorporar les arrels de les arts escèniques populars i transgressores a partir de nous elements de la cultura contemporània de la ciutat.