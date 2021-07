Coldplay grava el seu nou videoclip a Catalunya

#Lasfotosdeloslectores de @LaVanguardia Las imágenes de la grabación del último videoclip de Coldplay en Catalunya. El grupo musical londinense utiliza como decorado las antiguas piscinas de Castellnou de Can Mir en Rubíhttps://t.co/xoZZ7yEgPm — La Vanguardia (@LaVanguardia) July 9, 2021

La història darrere les piscines de Castellnou, "la platja del Vallès"

Aquesta setmana, diversos lectors dehan alertat al mitjà sobre la gravació d'un videoclip a les antigues, un espai que ja ha estatd'aquesta mena de clips en el passat. La seguretat que ha envoltat el recinte ha fet despertar la curiositat dels veïns, tot i que ningú havia aconseguit fer-ne una fotografia fins avui al matí.Ha estat un membre de la comunitat de lectors de La Vanguardia qui ha aconseguitmés esperada i que demostra que es tracta del grup britànic, de gran renom internacional, el protagonista del pròxim videoclip que s'està rodant a Rubí.Aquest lector ha aconseguit unes quantes imatges del rodatge d'ahir a la tarda, amb els membres de la banda i tot l'equip tècnic.Les piscines de Castellnou es van construir a la dècada dels 60, i van tenir un enorme èxit entre la població de la comarca; tant, que fins i tot es van conèixer popularment com. Diversos factors van contribuir al decliu de les instal·lacions, com ara la millora del transport públic cap a zones costaneres, el sorgiment d'instal·lacions similars a les poblacions pròximes, l'augment del poder adquisitiu que permetia desplaçar-se a altres llocs durant l'època estival...Però el que sempre ha envoltat aquestes piscines és unaassociada a la suposada mort de tres banyistes, els anys 1971 i 1981, que van fer proliferar tota mena desobre la- que també va contribuir al progressiu abandonament del recinte per part de la ciutadania - i despertar, als anys 2000, tot un seguit deassociades a la mort dels banyistes en les dècades anteriors.És aleshores, dues dècades després de la clausura als anys 80, quan les piscines prenen l'aspecte actual:i amb una certaper les llegendes negres que l'envolten, i es converteixen en un pol d'atracció per a diversos col·lectius com els, els, elso elsAixí, per exemple, les piscines han estat l'escenrari de vídeos musicals com, de; un anunci protagonitzat perl'any 2012 - de la marca Nike, que va tornar a gravar a Rubí una promoció de les seves vambes Air Max 90 l'any 2019 - o un videoclip del raperl'any 2013.

