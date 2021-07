El TSJC arxiva la causa contra Laia Estrada per desordres públics i desobediència

Me n'he assabentat ara per la premsa

El meu advocat d'@AlertaSolidaria encara no ha pogut veure l'auto...

Celebro que s'arxivi, el problema és que no s'hauria d'haver començat a instruir perquè no té cap fonament, que és el mateix que li passa a milers de represaliades!#AMNISTIA https://t.co/5rs7yrAkqj — Laia Estrada (@EstradaLaia) July 9, 2021

El, ha decidit aquest divendres arxivar la causa contra la diputada de la, per uns presumptes delictes de. Així ho ha acordat el tribunal, que també s'ha declarat competent per decidir sobre el cas. Estrada tenia aquesta investigació oberta en el marc de les protestes contra eldel 21 de desembre de 2018.Estrada se n'ha assabentat de la decisió per la, segons ha explicat a través de Twitter, ja que el seu advocat encara no ha pogut veure. La diputada anticapitalista celebra que s'arxivi el cas, però recorda que. "No té cap fonament, que és el mateix que li passa a milers de", ha explicat finalitzant el missatge demanant l'En el moment en què li van transmetre que podien detenir-la, Estrada va advertir que no participaria en el, que l'única cosa que feia era "distorsionar la realitat". La diputada de la CUP es reiterava en la seva innocència: "L'única cosa que vam fer va ser apartar una tanca per unir-nos a la manifestació", explicava.L'origen de la investigació és al, però el fet que Estrada fos elegida com a diputada al Parlament en les, va obligar a fer que la investigació canviés de tribunal. L'ordre de detenció per prestar declaració es va produir enmig d'un ple de la cambra catalana

