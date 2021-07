La Línea de la Concepción, la ciutat andalusa que vol ser independent

El ple municipal de l'ajuntament ha aprovat iniciar el procés per convocar una consulta popular i sol·licitar al govern espanyol la condició deEl partit de govern local, La Línea 100x100, amb 21 regidors va votar-hi a favor, els tres regidors del PSOE es van abstindre i l'únic regidor del PP va votar en contra. El procés, expliquen que duraria entre sis i vuit mesos abans de poder celebrar la consulta, però, que n'ha d'aprovar la celebració.La localitat forma part de la província de Cadis i ésL'alcalde, Juan Franco, va explicar que és l'únic municipi espanyol que té reconeguda la sevai també va assenyalar elque el municipi té respecte a Gibraltar.La Línea, per a ells, "és una" i creuen que necessita "alguna solució".La pregunta que farien a la consulta és: "Creu vostè conveniment que l'Ajuntament de La Línea de la Concepción elevi al govern de la nació i a les Corts Generals una petició per instar la conversió del municipi en comunitat autònoma [...]?".El PSOE es va mostrar preocupat per les conseqüències econòmiques i polítiques i va comparar l'actitud del govern local amb el procés. El PP, per la seva part, va qualificar la mesura com un "engany polític".

