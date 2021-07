Onada de calor: com afectarà Catalunya la «bèstia africana»?

#PredicciónAEMET

Variación y valores previstos 🌡️ mín. y máx.

El episodio de #calor comienza hoy viernes y se irá intensificando hasta el domingo.https://t.co/0T9nJSnMnD pic.twitter.com/6dmjL09WKS — AEMET (@AEMET_Esp) July 9, 2021

per una fortaque afectarà tota la península durant el cap de setmana. Les temperatures augmentaran de manera significativa al sud d'Espanya i a la zona central de l'Estat, peròd'aquestaque colpejarà dissabte i diumenge amb temperatures de, segons les previsions -que poden variar en les pròximes hores- de fins aDiumenge serà el pic de calor per a Catalunya: es registraran entre 37 i 40 graus a la zona central del país, la xifra més alta cap a la zona del. Des dels serveis meteorològics ho consideren unes dades normals. Tot i això,, amb temperatures de fins a 37 graus, iLes prediccions d'aquest divendres apunten quede les d'aquesta setmana en tot el territori català. Pujaran, però no era un fet imprevisible, les temperatures es mantindran en els nivells considerats com a normals per un juliol a Catalunya. El País Valencià, però, no correrà la mateixa sort i sí que aglutinarà alts nivells de calor diumenge i dilluns a la zona sud.Catalunya pot registrar diversos xàfecs, a nivell local, a partir d'aquest divendres, però les previsions del Meteocat asseguren queA tot el territori l'ambient serà calorós, proporcionant una sensació tèrmica molt més elevada del que serà en bona part de Castella, Andalusia, Múrcia, l'Aragó, Madrid i altres comunitats espanyoles. El litoral català es veurà marcat per la xafogor i la humitat durant els dos dies.

