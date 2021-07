La mina de Súria inaugura una rampa única a l'Estat després de 9 anys d'obres

El president d'ICL Iberia, Carles Aleman. Foto: Nia Escolà

Avantatges principals de la rampa

Infografia del plànol de l'obra i l'evolució de la construcció. Foto: ICL

Els números de la rampa

ha inaugurat oficialment aquest divendres al matí ladesprés de gairebé nou anys d'obres per fer-la possible. Es tracta d'una: un túnel dei gairebé 900 metres de profunditat que connecta l'interior de la mina amb laLa rampa permet el trasllat del mineral extret a través d'unadirectament a la planta de tractament, de manera quei permet un. L'inici de la construcció va ser l'agost del 2012 i va finalitzar el passat 23 d'abril.La rampa és una obra que marcarà el futur de la mineria del Bages, a banda de ser una peça clau delde l'empresa cap a la mineria sostenible. A la inauguració hi han assistit, entre altres autoritats, el vicepresident de la Generalitat de Catalunya,; la consellera de Presidència,; el director general d'Indústria i de la Pime,; i l'alcalde de Súria,Després de, la rampa minera de Cabanasses és una realitat en ple funcionament. És un dels fonaments sobre el qual ICL s'erigeix en una empresa minera del segle XXI, sostenible tant des del punt de vista econòmic com mediambiental. La rampa, en la qual han treballat, és una obra d'enorme complexitat tècnica.Amb un, i amb puntes que arriben al 21%, aquest túnel té una longitud de més de 5 quilòmetres (a més d'un quilòmetre més de galeries auxiliars, bypass i cavernes per acollir subestacions elèctriques i altres equipaments) i uns. Permetrà, fins a arribar al milió de tones anuals.El president d'ICL Iberia,, ha afirmat que "el d'avui és un dia importantíssim per a l'empresa. Hem fet un nou pas, un de decisiu, cap a laa la qual volem arribar. Amb la posada en marxa de la rampa, arribarem a doblar la producció i eliminarem el trasllat del mineral en camió des de la mina fins a la planta de tractament; amb la conseqüenti l'impacte positiu per la seguretat viaria de Súria".Per la seva part, el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha agraït a ICL aquesta aposta per "convertir una activitat que ens connecta amb el passat industrial del país, amb la industria del segle XXI, laque és la garantia més gran de cohesió social gracies als llocs de feina que genera".La rampa és la punta de llança del projecte industrial Phoenix, que està reconvertint l'activitat minera en una activitat. Per a la seva execució ha calgut travessar un terreny afectat per l'de pobres característiques geomecàniques i baixa resistència. La rampa suposa la consolidació d'un ambiciós pla de reconversió industrial en el quald'euros, i que comprèn també lai laLaha de concloure aquesta obra global, el Pla Phoenix, que ha de portar ICL Iberia a la mineria sostenible.La rampa de Cabanasses suposarà l'eliminació depel centre urbà de Súria que fins ara eren necessaris per traslladar el mineral de la mina fins a la planta de tractament. Això significarà la reducció emissió gasos C02: 407,3 t de C02/any, uni el transport directe de mineral amb cintes transportadores des de mina a planta de tractament. Les cintes transportadores connecten directament la zona d'extracció de mineral i de sal amb la planta de tractament, el què suposa més quantitat i més sostenibilitat.Tot plegat també significarà unde la mina arribant al milió de tones anuals, i l'increment del cabal de ventilació amb 360 m2/seg. Això suposa unaamb més quantitat d'aire i temperatures més baixes. Finalment tambéa la mina sense necessitat de muntatge dins la mina.Les mesures de la rampa de Cabanasses donen idea de la importància i complexitat de l'obra. Hi ha un total de 5,2 km excavats, més 1 km més de galeries auxiliars, bypass, i cavernes per rebre les subestacions elèctriques i resta d'equipaments. A més dels 5,2km excavats, la cinta fa mig quilòmetre més a l'exterior de la rampa.La rampa fa 45 m2 de secció transversal útil estàndard per efectes de ventilació, i les formes són variables en funció de les característiques de la roca. Així, té formes de ferradura, el·líptica o de mig punt. Hi ha cavernes més grans de fins a 110 m2, on hi ha les transferències de les cintes.L'inici de la construcció de la rampa va ser l'agost del 2012 i al llarg de tots aquests anys s'han hagut de superar diversos entrebancs tècnics i geològics fins arribar a una obra que marca el futur de la mineria del Bages. La finalització de la construcció d'aquesta obra va ser el 23 d'abril e 2021, per tant gairebé 9 anys després d'haver començat.El cale, que en argot miner significa la connexió entre la rampa i la mina, es va produir el 22 de desembre de 2020, amb una precisió màxima i va comptar, fins i tot, amb la felicitació de diversos experts de la prestigiosa, al Regne Unit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor