Una trentena de detinguts i 88 quilos de droga requisats a Balaguer

Cooperació entre els grups

L'operació policial contra tres clans familiars que s'ha dut a terme a Balaguer ha acabat amb més de 88 quilos de droga intervinguts i 29 detinguts, dels quals 23 han ingressat a presó. Lai elshan dut a terme la investigació en tres fases, que ha permès desarticular aquests tres clans.El punt d'inici és el desembre del 2019, després que agents del cosso van coincidir en la investigació de diversos clans dedicats al tràfic de drogues que operaven des de pisos ubicats a. Després de diverses fases d'explotació s'han intervingut prop de 55 quilos de, 20 de, 12 d', 1,2 de, 131 plantes dede cultiu indoor i haixix en menor quantitat.El valor de la droga comissada al mercat il·lícit ascendiria a 816.056 euros. També s'han intervingut 314.010 euros.En un primer moment es van intervenir perprop de 100 grams de cocaïna d’una puresa superior al 85%. Això va fer treballar els investigadors amb la hipòtesi que aquest grup distribuïa la droga a gran escala. A banda, Guàrdia Civil ja investigava a una persona implicada en una operació anterior.Aquesta sospita es va anar confirmant a mesura que avançava la investigació. Els Mossos van situar un home i els seus germans al capdavant del grup i va concloure quede la droga a un pis de Balaguer era de la confiança del clan. Aquesta persona s'encarregava també de dur a terme les transaccions i els contactes amb possibles compradors.En una fase posterior els agents van establir les jerarquies pel que fa al tràfic, que tenien el seu epicentre a Balaguer. Allà convivien fins amb dos grups més en un marc de respecte mutu i la convivència criminal, segons la policia. Es tracta de tres nuclis delictius fortament arrelats a la demarcació de Lleida. En aquest punt i atès queen el mateix objectiu es va crear un equip conjunt de treball.El tràfic, principalment de cocaïna, el duien a terme a tots els nivells: adquisició a grans proveïdors, venda de quantitats importants per quilos a altres traficants,a través de petits traficants i venda al detall, a banda d’emmagatzematge i manipulació de la substància a partir de tallar-la per extreure’n un major rendiment.Malgrat que els tres clans operaven des de Balaguer i tenien el mateix àmbit de distribució, la relació entre ells era de cooperació. D’aquesta manera quan els líders del clan principal eren a la presóSi en el marc de les restriccions de mobilitat provocades per la pandèmia un dels grups patia per abastir-se, els que havien trobat vies alternatives els en proporcionaven. Per tant, era habitual que entre ells es compressin droga.En aquest sentit, part de la droga que adquiria un dels clans proveniaon també es van fer entrades, escorcolls i dues detencions per part de la Guàrdia Civil.El 25 de maig es va dur a terme la primera fase d’explotació del dispositiu amb 18 entrades i escorcolls, quinze a Balaguer i tres a Lleida.Es van detenir 18 persones, 13 de les quals van entrar a presó. S’hi van intervenir diverses quantitats de cocaïna, heroïna i marihuana, a més de substància per adulterar la droga, balances de precisió i una important quantitat de diners en efectiu.Els cossos policials han remarcat l’alt nivell de professionalitat i grau d’especialització de les persones identificades, sobretot a l’hora d’adoptar mesures de vigilància i d’ocultació de la droga., especialment habilitades per al transport de les substàncies. Així mateix, un dels rols de l'organització era la distribució de marihuana envasada al buit a diversos països del nord d'Europa.Tant abans com després d'aquests dispositius, s'havien realitzat diverses actuacions policials en diferents zones de l'Estat.

