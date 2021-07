Casado afirma que els empresaris que van marxar «no poden ara avalar» els indults

Un pla per a Catalunya

El líder del PP, ha tornat a la càrrega contra bisbes i empresaris pels indults. Casado ha demanat aquest divendres a l'a que es preocupi pels "desfavorits", que "a Catalunya són els constitucionalistes". Ho ha dit en la seva intervenció telemàtica en les jornades que celebra l'entitat. Casado ha tornat a la càrrega contra l'episcopat després que aquest donés suport als indults als líders independentistes concedits pel govern espanyol. Ha reclamat que l'Església catalana es preocupi de temes com "a les seves parròquies".El dirigent conservador ha manifestat que ell no se sent "representat" per la posició dels bisbes i això que és. Ha afirmat que, segons la doctrina de l'Església, el perdó implica examen de consciència, penediment i voluntat d'esmena, assenyalant que després dels indults, els independentistes no han expressat res de tot això.El president deltambé ha tingut paraules pels, que igualment es van posicionar en favor de les mesures de gràcia. Casado ha manifestat que ha parlat amb molts empresaris catalans, que "el procés ha causat una ruïna terrible". S'ha referit a "lesque s'han anat, la desocupació, la pèrdua de serveis púbics i la pèrdua d'imatge de Catalunya".Casado ha dit que "els empresaris que per mantenir el compte de resultats de les seves empreses van haver de marxar de Catalunya per culpa dels independentistes no poden avalar ara que Sánchez mantingui el seu compte de resultats electorals amb els independentistes a costa que altres deixem d'opinar en favor del compliment de la llei".Pablo Casado ha titllat deel fons complementari de riscos creat pel Govern de la Generalitat. El dirigent conservador ha afirmat que amb aquesta iniciativa es pretén que "el contribuent pagui la, lai la corrupció" dels independentistes. Ha advertit també que els qui aprovin en consell de govern aquest fons "poden estar incorrent" enCasado ha manifestat que els independentistes "tenen agafatper la solapa" i que el dirigent socialista està disposat a continuar en el poder al preu que sigui. Però, segons ell, els efectes dels indults no han estat els que esperava Sánchez, ja que "a Lledoners, elsfan un míting, dient que Espanya està derrotada i ho tornaran a fer". Ha dit que tant el presidentcom"han dit que els indults no serveixen per res" i li exigeixen a Sánchez un referèndum i que els espanyols paguem la corrupció dels independentistes".Pablo Casado ha presentat el PP com un partitque és capaç de reunir tot el "català", on "caben, votants de, votants del PSC que van confiar en Illa però estan contra els indults, fins i tot exvotants de CiU que no són independentistes". Ha afegit que el PP ha passat per un mal moment electoral a Catalunya perquè va assumir "mesures dures i impopulars" per "preservar la legalitat".Casado ha volgut sortir al pas dels que neguen que el seu partit tinguiper a Catalunya. El primer punt és el c-"només faltaria!", ha dit-, que els referèndums il·legals siguin delicte, que s'acabi amb ", amb penes exemplificants pels mestres que prediquin l'odi", impedir que la televisió pública facin "propaganda" i canviar la llei d'indults per prohibir-los en casos de sedició i rebel·lió.En el pla econòmic, ha explicat que defensa una "a Catalunya", amb l'eliminació dels quinze impostos propis de la Generalitat, i modificar els impostos de donacions, successions i patrimoni. Ha propugnat un canvi del model de finançament i una millora de les infraestructures, "millorant lesi amb el".

