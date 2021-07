El fotògraf Martí Albesa, de NacióDigital, guardonat amb un dels Premis per a la Diversitat del CAC

què passa amb els joves migrants, amb ells mateixos com a protagonistes, quan compleixen els 18 anys.

Restringir l'espai a l'extrema dreta

La Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual (MDA), entitat impulsada pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), ha organitzat aquest dijous, 8 de juliol –a la seu del Col·legi de Periodistes, a Barcelona–, la XIII Jornada de la MDA, dedicada a analitzar les narratives alternatives contra elEn el decurs de la jornada s’han lliurat els. Aquests guardons s’atorguen a aquells programes, produccions o iniciatives audiovisuals que reflecteixen millor la diversitat cultural.Entre els premiats cal destacar el que li han atorgat, en la categoria de producció audiovisual, a l'per 18+1: un jovent que camina , i que ha recollit el fotoperiodista olotí, col·laborador habitual a, junt amb la periodista. La sèrie documental explicaDurant el discurs pel guardo atorgat, Albesa ha agraït a tots els joves que van participar en l'audiovisual, per la paciència i el coratge que van tenir. "Més enllà de voler fer un contingut periodístic interessant, el més important és que 18+1 sigui, siguin qui siguin, per a poder crear aliances entre ells, perquè creiem que un tema tan divers com el que tracta el documental no es podia fer només des de la diferència sinó, també, des dels punts de", ha dit el fotoperiodista.Albesa ha revelat que el documental va ser fet amb una càmera de fotos, que també fa vídeo, un micro de primer preu de les botigues de micros i, sobretot, "amb molta il·lusió i molt bona voluntat per part de nosaltres i majoritàriament". Per això, ha animat totes les administracions, entitats, col·lectius…, que es continuï apostant per a finançar aquest tipus de projectes, "perquè tenim ganes de fer-ne més i".Per la seva banda, la periodista Sara Montesinos ha demanat a tot el "corporativisme periodístic unae perquè la nostra professió té molt a veure amb tot el que està passant i que és important no deixar ni un espai, absolutament res, a l'extrema dreta, Si no ens plantem nosaltres, després tot seran laments i tuits de 'quina pena tot!'", ha denunciat.Per a Montesinos és important que ens desacomplexem, que assumim que la nostra feina "és una trinxera més, que, que ho assumim d'una vegada, som part activa de la transformació".La jornada ha estat presentada pel president del CAC,, per la presidenta de la MDA i consellera del CAC,i pel degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya,

