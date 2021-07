La policia francesa registra una estrella de l'NBA en ple carrer de París per un assumpte de drogues

Bravo à la police française 🤦🏾‍♂️ des incompétents… même pas capable de reconnaître James HARDEN pic.twitter.com/YLAeBFdaXk — cateregardeap (@TiSoldier971) July 8, 2021

Surrealista incident al centre de París. La policia francesa va aturar i registrar, per un assumpte de drogues. Segons publica Le Parisien, el jugador delsva ser retingut en ple carrer per diversos agents francesos a la ciutat de París, al voltant de les 16:50 de la tarda.Harden es troba a la capital de França per la celebració de la setmana de la moda de París, l'esdeveniment més important de l'any del sector, al costat dels rapers. Els tres, a part de ser puntals en el món del bàsquet i de la música, són molt reconeguts per la seva influència i afinitat amb la moda.El rotatiu francès explica que Harden i els dos cantants van ser retinguts per la policia després que diversos agents "oloressin" marihuana provinent d'un cotxe, on eren tots tres. En ple carrer, van ser registrats i retinguts davant les mirades de centenars de persones. Harden va ser alliberat al cap de diversos minuts però. Al cap de poques hores el cantant va sortir de les dependències policials.

