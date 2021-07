Aragonès subratlla l'esforç fet davant la crisi «tot i no ser un estat independent»

El, Pere Aragonès, ha destacat el paper que està tenint la política en la. Ha destacat el paper jugat peli les institucions internacionals, una resposta "expansiva" molt diferent a la produïda amb motiu de la crisi econòmica anterior. L'ha definit com una resposta "clàssica keynesiana" i contracíclica. La Generalitat ha fet "un esforç extraordinadri" per respondre a l'embat, ha dit el president, "tot i no tenir unt". Ha afirmat que Catalunya pot donar "un", però que cal establir grans aliances, especialment amb la societat civil. L'objectiu és "incrementar el benestar de la gent", de la mà del conjunt del país.Ho ha dit en l'acte de presentació de la Memòria Econòmica Catalunya 2020 que elabora lai que s'ha fet a la Llotja de Mar aquest divendres. En l'acte hi han intervingut també la presidenta de la Cambra,; el president del Consell de Cambres de Catalunya, Jaume Fàbrega; la directora de la Memòria Econòmica, Carme Poveda; i el catedràtic de la UPF i col·laborador de la Memòria,El cap delde Catalunya ha destacat que la Generalitat hales ajudes donades als sectors afectats en comparació a les que s'han donat a la resta de l'estat. Concretament, ha estat deper 80 euros de mitjana a la resta de l'estat espanyol. Ha dit que és un suport "insuficient" per respondre a totes les situacions, però que ha estat molt important.ha subratllat que el futur de la indústria catalana passa per ser un alt nivell de digitalització i l'aposta per l'. El president ha posat en valor el pes de l'economia per la vida, des de les cures i els serveis a les persones al sector de l'alimentació. També ha destacat la base exportadora, que continua sent un element essencial per a la recuperació de l'economia catalana, junt amb els fonsAragonès s'ha referit a la situació sanitària i ha constatat que malgrat l'avenç de la vacunació, tenim davant una nova onada que "torna a tensar el, especialment l'atenció primària". Una situació que, "en termes reputacionals, pot afectar la recuperació econòmica que havíem iniciat". Per això ha tornat a fer una crida a la "màxima responsabilitat" i a preservar lai ús de lasempre que sigui possible.La Memòria presentada incideix en els efectes de lasobre l'economia, que han fet caure elun 11,5% durant l'any 2020, el que és la caiguda més accentuada d'entre els principals estats europeus i gairebé el doble de tot el conjunt de la zona euro (6,6%). El pes delés la principal clau que ajuda a explicar aquest fet.Però si la caiguda del PIB ha estat tan acusada, l'registrarà el 2021-22 un dels increments del PIB més intensos, el que li ha de permetre recuperar a finals del 2022 el nivell de PIB que tenia abans de la pandèmia. Eli els fons Next Generation de laseran deetrminants en aquesta recuperació. La recuperació econòmica a escala global es preveu intensa, sempre i quan no apareguin noves soques resistents de la Covid.En aquesta edició, la Memòria inclou el monogràfic Impacte de la Covid-19 sobre l'economia, l'empresa i la societat, amb l'anàlisi de nou experts que mostren com la pandèmia ha impactat en diversos àmbits socials com el sanitari, el treball o el benestar.Laha tingut un impacte més desigual que crisis anteriors, però ha afectat de ple en un. Les conseqüències s'han notat especialment en l'hostaleria, el comerç, l'oci i el transport, en les àrees geogràfiques amb més turisme estranger, en les empreses de menor grandària i sobre els col·lectius de treballadors joves, dones i amb contractes temporals i rendes baixes.

