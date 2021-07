Campins diu que el toc de queda podria ajudar si empitjora la situació

Mesures difícils d'aplicar

, ha afirmat que no és prudent fer esdeveniments com elen una situació epidemiològica com l'actual. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha dit que de la mateixa manera que s'ha tancat l'oci nocturn perquè s'han detectat brots, els grans esdeveniments poden ser "grans disseminadors". I és que ha valorat que encara que es facin TA i es digui que s'ha de dur la mascareta, es donen situacions en que no es compleixen les mesures.D'altra banda, ha afirmat que les limitacions horàries i elpodrien "ajudar" a aturar el creixement, tot i que ha afirmat que s'hauran d'aplicar si es detecta una afectació major als hospitals.Campins ha afirmat que el que més preocupa és l'increment de casos i la possibilitat que amb aquesta transmissió apareguiDe la mateixa manera, ha reconegut que hi ha mesures "difícils" d'aplicar, com el toc de queda, però ha reconegut que serien les següents mesures que caldria aplicar "si es comencen a tenir molts més ingressos i es posés en perill el sistema hospitalari". De la mateixa manera, creu que tornar a fer obligatòria latambé contribuiria a conscienciar que la pandèmia no ha acabat.La doctora ha recomanati fer trobades socials petites.

