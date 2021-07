Salvador Illa: «Pere Aragonès m'està decebent»

El cap de l'oposició i, ha criticat la "bandera del diàleg" del president Pere Aragonès perquè creu que "només vol fer monòlegs amb els que pensen com ell". En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, Illa ha dit que està "molt".El socialista considera que el que és lògic és que qui és president de la Generalitat convoqui els partits que han estat escollits pels ciutadans de Catalunya, perquè creu que el camí que ara segueix Aragonès no és el bo, ja que "el diàleg és coix". "Per què no vol dialogar Catalunya endins, Aragonès?", reclama.", ha repetit constantment, alhora que ha dit que acabarà pensant que "Torra tenia més convicció amb els seus arguments, ell sí que garantia la taula de diàleg entre partits catalans". El cap de l'oposició és partidari que el president de la Generalitat convoqui els partits que han estat escollits pels ciutadans de Catalunya, perquè ho considera "lògic": "Trobo a faltar que sigui el president de tots els catalans".Illa ha considerat que "el". Per ell, elestà en eli no en "repetir allò que no ha portat a Catalunya res de bo". Així, preguntat per l'acord de país per l'que ha anunciat Aragonès, creu que "això és insistir en un". El líder socialista considera que l'autodeterminacióperquè "ni nosaltres som una colònia ni Espanya és un país dictatorial".L'exministre de Sanitat s'ha mostrat obert a la. "Seria una de les possibles solicions", ha respost, alhora que ha afirmat que hi ha marge dins de l'actual Constitució. Fent ús de l'eslògan de Zapatero el 2008, ", Illa ha demanat obertament a Aragonès que: "Nosaltres oferim diàleg als independentistes".Pel que fa als investigats pel, el líder socialista ha anunciat que el PSC portarà al Consell de Garanties Estatutàries el decret del fons per avalar els perseguits. "Cal respectar el marc de l'estat de dret i quan te'n surts has d'assumir les conseqüències", ha dit.

