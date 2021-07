​Dos anys de quimioteràpia innecessària per una pífia a quiròfan

Denúncia per negligència

una noia de 22 anys, ha tingut sense saber-ho i durant 24 mesos unade mig centímetre dins del coll, segons explica el diari El Mundo. Una negligència mèdica en va ser la causa.La jova va ser operada d’unel 2019 a l’. Els metges li van deixar per error l’esponja, ningú se’n va donar compte.El problema és que això li va provocar un bony al coll i un. En les visites posteriors, els metges van pensar que el tumor estava creixent. Per això la van sotmetre a més cicles del previst de, sense que ho necessités.Finalment, en una segona operació, el cirurgià va descobrir que el bony sospitós al coll era, en realitat, la gassa oblidada.La noia, que no sap quina mena deli deixaran les sessions de quimioteràpia, ha perdut la feina a causa de la durada del tractament. La jove ha denunciat l’hospital per negligència.

