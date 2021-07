El director del Memorial Democràtic, Jordi Font; la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró; Carles Vallejo (ACEPF) i el director general de Memòria Democràtica, Toni Font, en un acte amb entitats per a la retirada del monument franquista de Tortosa. 8/7/21 Foto: ACN

Després de rebre el manifest,i ha posat pressa al jutjat de Tarragona per emetre una resolució. "Una jutgessa o un jutge d'un estat democràtic no hauria de tenir cap dubte que el que correspon és retirar un monument fet i sufragat per feixistes i que ret homenatge a un sol bàndol, el vencedor. En qualsevol món democràtic seria motiu de ràpida retirada", ha afirmat.La consellera ha destacat que, tenint en compte el cabal del riu Ebre, i que tenen l'espai per emmagatzemar el monument preparat. "Està tot a punt", ha assegurat.Les entitats memorialistes exigeixen en el manifest que el monument "més significatiu" del Cens de Simbologia Franquista de Catalunya, d'acord amb l'article 15 de la Llei de Memòria Històrica del 2007, sigui retirat de l'espai públic. També demanen a la judicatura que "lideri la consecució d'una millora de la qualitat democràtica" i que ha d'incloure, recalquen, "aquest tipus d'accions de reparació memorialista".Els signants del manifest recorden que el monument va ser inaugurat el 1966 pel mateix dictador Francisco Franco i assenyalen que no "representa cap enaltiment de valors vinculats amb la pau o els drets humans", sinó que "es va concebre com una apologia del bàndol colpista a la Batalla de l'Ebre el 1938". Les entitats denuncien que els promotors del monument van "voler emmascarar" el propòsit d'apologia de la dictadura franquista amb la campanya 25 años de paz.Les associacions sostenen que la normalització democràtica és del "tot incompatible amb la reinterpretació d'artefactes que exalten el feixisme i potencien els valors militaristes" i argumenten que es conserva una gran quantitat d'informació gràfica i audiovisual d'aquests vestigis i que eliminar-los de l'espai públic no comporta "cap pèrdua de coneixement sobre el passat".