Arrenca el Cruïlla, el primer gran festival a Barcelona en pandèmia

Sr.Wilson i Rayden obren una nit de rap

Sr. Wilson ha estat l'inesperat artista inaugural del Cruïlla 2021, després de la cancel·lació de senyor Oca per un positiu per coronavirus. A l'escenari principal, i encara amb poca afluència de públic, el productor i també mc ha obert foc.



Una hora més tard Rayden encenien l'escenari Cruïlla Enamora amb els seus versos i la seva aposta a cavall lírica amb instruments, entre el rap i el pop. Aquesta serà una primera jornada del festival bastant consagrada al hip-hop. I és que després d'aquesta arrencada vindran les actuacions dels catalans Lágrimas de Sangre, Natos i Waor, i tancarà la nit un dels grans referents de l'escena del rap estatal dels últims 20 anys, Kase.O, amb el seu projecte en solitari després de la seva llarga trajectòria amb Violadores del Verso. Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

El recinte del Parc Fòrum de Barcelona ha tornat a obrir per acollir un festival musical després de dos anys buit per la pandèmia de la Covid-19. El Cruïlla ha arrencat aquest dijous i fins dissabte celebrarà la seva edició més complexa, en què s'han realitzat tests d'antígens a tots els assistents abans d'entrar al recinte i s'ha detectat una setantena de positius Passades les cinc de la tarda,han donat el tret de sortida al certamen a l'escenari Estrella Damm, on havia d'actuar-hi el Sr. Oca que ha cancel·lat el concert després de donar positiu en els testos d'antígens. El públic ha assistit al concert sense distància de seguretat i complint majoritàriament amb l'obligació de dur mascareta. De fet, davant dels escenaris, s'ha organitzat una gran zona perimetrada, on el públic no pot ni beure ni menjar per no haver de treure's en cap moment la mascareta.Entre el públic de la primera jornada del festival,i l'ús de mascareta també dins del recinte. "Em dona molta més tranquil·litat que una discoteca, on només cal portar la mascareta i després tothom se la treu; aquí almenys tenim el test", confessa Júlia Barceló a les portes del festival."Estem a tope, tot el que sigui recuperar la normalitat i l'oci nocturn, ens hi apuntem", exclama amb vehemència Anna Rovira. "Sí, sí, però amb seguretat", la matisa al seu costat l'amiga Anna Felipe.