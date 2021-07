El Parlament defensa el català a la selectivitat davant l'atac de Ciutadans

Elha rebutjat aquest dijous que l'enunciat de les preguntes de lesdel curs 2021-2022 sigui escrit en les tres llengües oficials. La moció, presentada per, apuntava que l'alumne és lliure de respondre-les en l'idioma de la seva elecció. La proposta no ha tirat endavant, ja que només ha comptat amb els vots a favor de. La resta de formacions hi ha votat en contra, excepte el, que per error ha votat a favor de tota la moció quan en realitat només volia fer-ho pel primer punt.El diputat de Ciutadans,, ha lamentat que a Catalunya hi hagi un "menyspreu institucional" cap al castellà mentre que la majoria de formacions ha defensat la immersió lingüística com un model d'èxit. La moció presentada recull "el reconeixement del dret a expressar-nos en" i condemna "que han patit i pateixen els pares i mares i els alumnes que han demanat atenció educativa individualitzada en castellà".La diputada d', ha criticat la moció expressant que el que proposa "no són drets lingüístics, sinó" i ha destacat la importància de l'aposta per l'audiovisual en català. En la mateixa línia, la diputada de Junts,, ha defensat el sistema educatiu "com un model que garanteix que tot l'alumnat conegui en el mateix grau el català i el castellà" i ha defensat que "protegir una llengua no amenaça fomentar la, lani el".La diputada socialista,, ha defensat el català com a "agent dei d'igualtat d'oportunitats" i ha avançat que "la llengua no és, ni ha estat, ni serà un element de confrontació, perquèno va en contra del coneixement ni de l'ús de les altres llengües". "Sostenir que una persona castellanoparlant es troba en situació d'inferioritat de condicions davant dels enunciats nega el funcionament del nostre sistema educatiu", ha afirmat.El diputat de la, ha recordat que després de dècades de, el català no ha recuperat la plena normalitat i que "per això requereix mesures de discriminació positiva". També ha defensat el sistema d'com un model que garanteix el català com a llengua vehicular a les escoles.Des dels, ha atacat la dreta assegurant que el reconeixement del català com a llengua oficial a Catalunya "no neix d'una conspiració, sinó de la". "Catalunya és una, que l'educació pública ha de ser motor de cohesió i d'igualtat social i el futur d'aquest país demana institucionalitzar la pluralitat nacional del país", ha finalitzat.El diputat delha atacat la discriminació positiva del català afirmant que "el nivell de qualitat literària era molt millor en el passat que actualment" i ha suggerit apostar per la. Al seu torn, l'extrema dreta de Vox ha manifestat que "les llengües no són armes per fer política".

