Puigdemont recorre al Tribunal de Comptes la fiança per l'acció exterior

La defensa de l'expresidentha presentat un recurs davant elper la fiança de 2.085.507,80 euros que aquest òrgan li reclama per l'acció exterior del seu Govern, segons ha avançat Vilaweb i ha confirmat l'ACN.La defensa del líder de Junts al·lega que téi que el Tribunal de Comptes havia de demanar un suplicatori a l'Eurocambra per aquest procediment. També l'acusa de "derogar les competències en matèria de l'acció exterior de la Generalitat" amb aquesta causa, així com de donar resposta de forma "molt superficial" a les seves al·legacions durant el procediment.Amb tot, Puigdemont demana, de forma subsidiària, que, ja que veu "evident" que en 15 dies és "impossible abonar" els més de 2 milions d'euros que li reclamen.

