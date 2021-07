El Prat critica que Aena no presenti un informe «seriós» per justificar l'ampliació de l'aeroport

, després de la primera reunió de la taula tècnica entre administracions celebrada aquest dijous. Una taula acordada el passat 14 de juny a la trobada dels diferents agents implicats celebrada al Palau de la Generalitat que havia de servir perper ampliar la tercera pista i les possibles alternatives.El consistori, però, assegura quecontinua sense presentar unque justifiqui l'ampliació. Segons fons del consistori, Aena només ha presentat el conegut estudi encarregat a la UB sobre l'impacte econòmic i una versió "millorada" de les presentacions mostrades en anteriors trobades que no resolen cap dels problemes que planteja el projecte.A la reunió de la taula hi han assistit representants de la, d'Aena i dels ajuntaments del Prat, Barcelona, Viladecans, Gavà, Castelldefels i Sant Boi de Llobregat. Tot i que inicialment estava previst, els representants dels ajuntaments de Girona, Vilobí, Reus i Tarragona no hi han anat.Aena manté l'objectiu de, quan està previst que el Consell de Ministres aprovi el pla quinquennal d'inversions als aeroports estatals. El Prat considera que el termini és insuficient per prendre una decisió i denuncia que Aena "persisteix en la seva voluntat d’imposar per la via ràpida a aquestes institucions democràtiques un projecte que li interessa als seus inversors privats, però que danyaria greument el país".Després de la reunió institucional del 14 de juny. "Ens diuen que hem de dir que sí a la destrucció de la Ricarda i que no plantegen alternativa. Ens donen un mes de marge i diuen que si no, s'emportaran la inversió a Madrid", va assegurar aleshores.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor