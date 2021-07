Identifiquen els factors genètics que provoquen casos greus de Covid-19

Altres notícies que et poden interessar

Investigadors de lhan format part de l'equip d'anàlisi genòmica mundial per identificar els factors que fan que pacients amb la Covid-19 desenvolupin una malaltia greu i que d'altres, per contra, presentin símptomes lleus o siguin asimptomàtics. Nature ha presentat els resultats de l'estudi, que revela 13 regions del genoma humà (loci) que estan estretament associades amb la infecció o una Covid-19 severa. Entre aquestes particularitats també s'han identificat factors casuals com el tabaquisme i l'alt índex de massa corporal.L'estudi s'ha realitzat amb 50.000 pacients amb covid-19 i dos milions de controls no infectats de 25 països. L'IGTP ha aportat la informació clínica i genòmica de 5.000 voluntaris. Aquest esforç global, anomenat COVID-19 Host Genomics Initiative (HGI), va ser iniciat el març de 2020 per Andrea Ganna, líder d’un grup a l’Institut de Medicina Molecular de Finlàndia (FIMM), a la Universitat de Hèlsinki, i Mark Daly, director del FIMM i membre del Broad. L’IGTP s’hi va afegir a principis d’abril de 2020, just a l’inici del projecte.La iniciativa ha esdevingut una de les col·laboracions més extenses en genètica humana de la història i actualment inclou més de 3.300 autors i 61 estudis de 25 països. Dels 13 loci que fins ara ha identificat l’equip internacional, dos tenien freqüències més altes entre els pacients d’ascendència de l’Àsia Oriental o del Sud d’Àsia que en els d’ascendència europea, subratllant la importància de la diversitat en els conjunts de dades genètiques.

