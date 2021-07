La cinquena onada posa en risc la temporada d'estiu

Hotels refugi i campanya de sensibilització del Govern

Ela l'inici de l'estiu per l' augment de casos de Covid-19 , que ha pintatde vermell en el mapa de risc de contagi i ha fet que els governs d'alguns dels principals estats emissors de visitants recomanin evitar els viatges al país. L'entrada en vigor del certificat Covid per afavorir els desplaçaments entre països de la Unió Europea feia albirar un estiu de recuperació del turisme, peròHores després de la implantació del salconduit per viatjar,, en situar-la en la llista de zones de risc, de la qual havia sortit a finals de juny. El país centreeuropeu és el quart principal origen dels visitants que rep Catalunya. Un altre cop per al turisme ha arribat aquest dijous, quanper l'expansió de la variant Delta. Tampoc ha ajudat que Bèlgica hagi decidit repatriar uns quinzena de joves infectats que passaven uns dies a laAquests anuncis han causat un degoteig d'anul·lacions, sobretot en zones de costa més properes a la frontera, com l'Alt Empordà, i porten els empresaris del sector a parlar ja d'un. Les esperances estan posades ara en una millora de la situació epidemiològica que permeti recuperar reserves de cara al mes d'agost. Per a això serà determinant que Catalunya canviï de color en el mapa que elabora el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties L'única nota positiva ha vingut del, el tercer emissor de visitants estrangers de Catalunya, que ha eliminat la quarantena als viatgers vacunats que tornin de l'Estat. Quan tornin al país encara hauran d'aportar una PCR negativa, una despesa extra que juga en contra de les reserves britàniques en allotjaments catalans.Els, com el que ha portat un turoperador belga a repatriar centenars de joves que visitaven la Costa Brava i del Maresme, representen una altra amenaça per al turisme. Com l'any passat, el Govern ha habilitat hotels refugi per allotjar els turistes que s'hagin d'aïllar per haver-se contagiat o ser contacte d'un positiu. Tanmateix, no tots els visitants compleixen els aïllaments. Fonts d'una mútua de Barcelona que realitza tests expliquen aque part dels que donen positiu en les proves els reconeixen que continuaran fent turisme.En plena cinquena onada abunden les crides a la responsabilitat individual per evitar la propagació del virus. En aquest sentit,, després de recuperar restriccions en l'oci nocturn , prepara, en què rostres populars transmetran la necessitat de no abaixar la guàrdia en el compliment de les mesures de protecció mentre es completa la campanya de vacunació per aconseguir la immunitat de grup.Aquesta campanya i l'augment temporal dels contagis conviuran amb el nou protocol de Salut, queque no tinguin símptomes. La recomanació, ara, és que aquestes persones compleixin estrictament la quarantena de deu dies. L'objectiu d'aquest canvi en el protocol ésAixí, els CAP deixaran de fer el seguiment a múltiples contactes que, per les circumstàncies actuals, només acaben en contagis asimptomàtics o molt lleus "en el 99% dels casos de joves" , segons ha dit la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas. La cinquena onada és aquí i ho capgira tot, també la campanya d'estiu.

