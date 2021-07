Un turoperador belga repatria els clients a Catalunya en detectar 15 contagis

Altres notícies que et poden interessar

L'operador turístic belga, que organitza viatges juvenils, ha anunciat quedesprés de detectar 15 positius de Covid-19. Tots els contagis s'han donat en grups de joves que passaven les vacances a Lloret de Mar (Selva), Malgrat de Mar i Calella (Maresme)."No volem assumir cap risc i per això anul·lem immediatament els viatges a Espanya; la situació empitjora dia rere dia", ha afirmat l'empresa en unes declaracions a la radiotelevisió pública belga RTBF. La decisió afecta uns 350 joves que estan estiuejant a la Costa Brava Sud i el Maresme.Segons el turoperador, els positius s'han detectat en tres grups que sumen 271 joves i tots es troben passant la quarantena a Lloret. L'Ajuntament, per la seva banda, té constància que s'han detectat sis positius en un grup de quinze joves belgues.Després de detectar contagis de coronavirus entre joves que havien estat a la Costa Brava, l'operador turístic belga va dur a terme un cribratge massiu. Aquest dimecres, segons recullen diversos mitjans, Summer Bash va fer proves ràpides a 271 joves que han vingut de vacances a la Costa Brava i al Maresme.L'operador turístic ja ha enviat autobusos des de Bèlgica per recollir els joves i portar-los de retorn a casa. Mentrestant, Summer Bash ha cancel·lat les diferents excursions que tenia previstes i ha demanat als joves que no surtin de les seves habitacions.

