Barcelona i Fundació La Caixa impulsen un nou centre de recerca biomèdica

han presentat aquest dijous el projecte de nou centre de recerca dedicat a les ciències de la vida, amb una visió global i transnacional batejat amb el nomLes dues parts han destinat 60 milions d'euros en 12.000 metres quadrats d'espai verd i d'arquitectura transparent situats en. Allà, més de 300 treballadors comptaran amb maquinària d'última generació per fer recerca sobre malalties degeneratives, oncològiques, minoritàries i infeccioses, entre d'altres.El patró de la Fundació,, ha defensat la importància de l'acció social de La Caixa en projectes com aquest,. "Volem estar al costat de la ciutadania, ajudant-la en totes les dificultats, sobretot les de salut"., ha dit. El president del Comitè Científic, Javier Solana, assegura que projectes com aquest edifici, que investigarà milers de malalties, són necessaris per afrontar la crisi social, econòmica i climàtica. També ha recalcat el nivell d'excel·lència científica que es demanarà als futurs investigadors per aconseguir patents, més recerques i productes per als ciutadans i sanitaris en els resultats de cada recerca.L'alcaldessa de Barcelona,, ha reivindicat Barcelona com aa nivell internacional, recalcant que la ciutat i l'àrea metropolitana de Barcelona no s'aturen mai tot i les diversitats. "Barcelona no descansa ni un segon", ha afirmat. "Aquests projectes no només són per aprofitar el talent científic i universitari de Barcelona, sinó també per continuar impulsant recerques i ajudar als metges i per suposat, als pacients", ha apuntat.L'edifici se situarà a Collserola, al costat del Cosmocaixa, i la tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz, assegura queper tal d'aconseguir un espai més verd, fent que la muntanya s'integri a la ciutat sense destruir-la. En aquest sentit, l'edifici comptarà amb un màxim de tres plantes i integrarà una plaça pública i zones verdes dins i fora del recinte. Respectant la qualitat i renaturalitzant el territori, fent-lo accessible per el veïnat.

