La vicepresidenta primera del govern espanyol,, ha afirmat aquest dijous que el seu executiu "no" negocia amb lasobre el fons per als afectats per les decisions del Tribunal de Comptes sobre l'acció exterior dels anys. "El govern no negocia la legalitat", ha dit, i sí que "analitza el decret" i "en cas que algunes parts siguin inacceptables" pel que fa a la seva constitucionalitat presentarà "un recurs" davant elSegons Calvo, el decret, però l'executiu espanyol. Calvo ha fet aquestes manifestacions en un esmorzar informatiu a Madrid on ha defensat els indults com una potestat del govern espanyol per donar estabilitat política i ha acusat les formacions de la dreta espanyola de "mentir" quan diu que els indults són il·legals.Ha apuntat que malgrat les enquestesvol que "es faci alguna cosa" perquè la situació "evolucioni i millori". Això és, segons Calvo, el que ha fet el govern espanyol, perquèon "els altres contendents no només el camp independentista, sinó també la ultradreta, estan encantats".Segons la vicepresidentaintentant "pacificar" i buscar "un espai de diàleg i de negociació". Ara, ha afirmat, "la legalitat no es vulnera, i anem al que hem d'anar amb la pandèmia, la crisi i els serveis públics a Catalunya".

