Salut deixarà de fer proves als contactes de positius

S'han acabat les proves de Covid-19 indiscriminades a tots els contactes estrets de positius. A partir d'ara, només es farà un test a la gent que presenti símptomes. Tots els contactes que no mostrin símptomes -i que no tinguin la pauta completa de vacunació- hauran de fer un aïllament de 10 dies. Així ho ha anunciat Gemma Craywinckel, directora del Servei Català de Salut, en un intent de frenar l'expansió del virus i, a la vegada, de donar aire als centres d'atenció primària.

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha confirmat que en aquests moments "el principal és tallar la transmissió comunitària, no comptar el total de casos". Cabezas ha explicat en roda de premsa que "en la majoria de casos", la variant és "asimptomàtica o dona molt pocs símptomes" en els joves, però "també hi ha alguns pacients de 20 a 30 anys a l'UCI".



Cabezas ha detallat que la variant Delta "dona un quadre semblant al refredat comú. Estornuts, mucositat nasal, mal de coll, mal de cap... però en moltes ocasions no requereix més que quedar-se a casa". Per això es demana que no s'utilitzin els centres sanitaris quan no sigui necessari. El nombre de morts "és molt baix i això és rellevant", ha afegit Cabezas, que també ha revelat que les hospitalitzacions "han augmentat bàsicament en persones vacunades" i en menor mesura que durant les altres onades.

Altres notícies que et poden interessar

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor