La Fiscalia rebaixa la petició de pena per als mossos que acompanyaven Puigdemont a Alemanya

La Fiscalia ha rebaixat ala petició de presó per un delicte d'encobriment per alsquan va ser detingut el març de 2018.En l'última sessió del judici aquest dijous a l'Audiència Nacional, el ministeri públic ha modificat la petició de pena --, però ha argumentat que "el caràcter reprotxable de la conducta" s'ha acreditat durant la vista oral. Segons la Fiscalia, els dos mossos sabien que "prestaven la seva ajuda per evitar l'execució d'una ordre europea de detenció"., ha remarcat.El fet que Puigdemont decidís ferera "evitar algun filtre en el qual es pogués detectar la identitat d'aquesta persona i pogués ser detinguda", ha dit el fiscal. El trajecte fins a Brussel·les, frustrat per la detenció a Alemanya, era de "més de 2.000 quilòmetres" i amb una durada d'uns, ha remarcat.Això és un trajecte que, comparat amb l'anada en avió, és "llarg, dificultós i anòmal" ide detenció emesa per la justícia espanyola. "Tenien coneixement que existia una cerca de Puigdemont i hi havia activa una euroordre", ha dit el fiscal, que ha remarcat que,El fiscal ha afirmat que els dos mossos no tenien obligació de denunciar-lo o detenir-lo, però que com a servidors públicsEl ministeri públic, a més, ha considerat "irrellevant" que pretenguessin, com van dir els acusats, entregar-lo a la Fiscalia belga perquè qui el reclamava era la justícia espanyola.per considerar-ho un delicte d'encobriment, ha insistit.

