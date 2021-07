Pedro Sánchez interromp una compareixença per l'amenaça d'un avió rus

🔴EN DIRECTO



Ensurt en la. El president espanyol ha hagut d'interrompre la seva compareixença des de laen el país bàltic per. En plena roda de premsa, s'han disparat les alarmes que indiquen la presència d'avions no identificats en l'espai aeri. L'avís ha saltat per una aeronau que sobrevolava el mar Bàltic sense permís.Tots els presents han hagut d'abandonar ràpidament la zona, a les portes d'un dels hangars, perquè poguessin sortir els Eurofighters.Sánchez s'ha reunit amb el president de Lituània,, en el marc d'una gira de tres dies que està fent per celebrar elentre Espanya i les repúbliques d'Estònia, Letònia i Lituània.En la seva visita oficial a Letònia, aquest dimecres, Pedro Sánchez

