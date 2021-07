La manifestació de la Diada unirà Urquinaona i el Parlament amb l'1-O ben present

Presentació de les manifestacions per l'11-S i l'1-O Foto: ACN

L'prepara una doble manifestació l'11 de setembre i l'1 d'octubre perquè l'independentisme recuperi els carrers sota el lema. Així ho ha anunciat en una roda de premsa la presidenta de l'entitat,, que ha demanat "activar el front popular i ciutadà per pressionar el front institucional".La manifestació de latornarà als carrers de, tindrà el seu inici prop de-on es van produir gran part de les manifestacions contra la sentència de l'1-O- i acabarà al, prop de les portes del, "on resideix la sobirania del poble".Aquest recorregut ha estat detallat per, coordinador de mobilització de l'ANC, que ha explicat que la concentració a la capital catalana també passarà per la. L'entitat no ha volgut explicar si hi ha alguna acció prevista en aquest punt.Les concentracions per l', que s'allargaran fins al, encara no estan tancades, però Paluzie ha remarcat que l'objectiu serà recordar lade l'1-O i de la. El missatge, segons la presidenta de l'entitat, és clar:Precisament en el context dels, Paluzie ha explicat que reivindicaran elsi especialment el paper de la, que va ser decisiu en. Un altre dels principis de les concentracions seràL'acte ha comptat també amb, representant d', que ha demanat que l'11-S "sigui la mostra de força" de la ciutadania. "significa no renunciar a l'autodeterminació i a la llibertat que l'Estat prohibeix". L'entitat recuperarà aquest any el tradicionalque el 2020 no es va poder celebrar per la situació de la pandèmia.Per la seva banda, el coordinador de comunicació de l'ANC,, ha anunciat que durant l'estiu recuperaran accions com "grans estelades, caminades populars o xerrades", mentre que, president de l', ha reivindicat el paper de "mobilització local" dels ajuntaments del país.El dubte que planeja sobre les concentracions a hores d'ara és la situació de la. Davant l'empitjorament dels indicadors de la, Paluzie ha recordat que l'any passat les mobilitzacions van ser "escrupolosament respectuoses amb les mesures" i ha reiterat que com han fet "sempre" respectaran les indicacions que prengui el

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor