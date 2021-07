Roben un dels llaços grocs de l'escultura «Llibertat» a Olot

El monument ””, situat a tocar d'un lateral de l'església de Sant Esteve, al centre d‘, apareix avui mancat d’un dels seus elements, el segon delsque el conformen. Amb aquesta sostracció, el recorregut que simbolitza resta tallat en la segona etapa, la que dona inici al moviment d’aixecar el vol cap a l’No és la primera vegada que l’s’acarnissa en la peça, amb un seguit d'agressions que reflecteixen que una part molt minoritària de la societat no accepta o ni tan sols respecta les expressions lícites i sentides de la voluntat d’un nombrós col·lectiu.Fa uns mesos, l’obra, impulsada per l’i signada per, va ser trencada en un dels seus elements, que va ser ràpidament restituït, i les tiges –que són metàfores de flors– havien estat vinclades.“Llibertat!” es va inaugurar laen homenatge alsdel procés independentista, en presència d'alguns dels seus familiars, com a part i figura central del que es va batejar com a “”, l’únic amb aquesta denominació en tot Catalunya.Per la seva situació –i plasticitat–, és una de les obres més visitades i fotografiades de la ciutat, i tres anys després de la col·locació continua fent arribar unals passejants.

