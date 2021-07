Gairebé 8.000 contagis nous a Catalunya

CONTAGIS 755.007 (+8-092) INGRESSATS 663 (+53) UCI 138 (+5) DEFUNCIONS 22.278 (+4) Rt 3,35 (-0,05) REBROT EPG 1.552 (+92) VACUNACIÓ DOSI 1 4.440.811 (+34.090) DOSI 2 3.068.371 (+84.123) Actualització: 08/07/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 4.406.721 ( +39.976 ) 65,4% (+0,4) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 3.312.905 (+87.816) 48,3% (+1,1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 733.723 (+172.214) Actualització: 06/07/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.215.126 (+153) REBUIG A LA VACUNA 73.090 (+53) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 4.952.867 Dosis Moderna/Lonza: 662.773 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.356.162 Dosis Janssen: 199.220 Actualització: 06/07/2021

El Departament de Saluten les darreres 24 hores, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 755.007. Els principals indicadors de la pandèmia, com el risc de rebrot (que segueix en augment) o l'Rt (que per primer cop en els últims dies, descendeix), es mantenen en xifres molt altes. Per contra,Catalunya ja ha superat els 3 milions de persones amb la pauta completa. És en aquest punt on les autoritats concentren bona part de les esperances.ho fa quatre centèsimes, i se situa ara en 3,35. En canvi, el risc de rebrot continua a l'alça, puja 92 punts fins als 1.552. En paral·lel, els pacients ingressats a planta són 663, 53 més que en el darrer balanç, mentre que els crítics a l'UCI són 138 (+5).En les darreres 24 horesi el total des de l'inici de la pandèmia és de 22.278. La incidència acumulada a 14 dies passa de 445,14 a 479,39. El 15,57% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.

